Sheinbaum afirma que México ya no es la "dictadura perfecta" durante gira en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante una rueda de prensa en Los Ángeles, California, la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, declaró este sábado que México ya no encaja en la descricipción de "dictadura perfecta", acuñada por el escritor peruano Mario Vargas Llosa en 1990 contra el gobierno del PRI.

Decían que México, lo dijo Vargas Llosa, era la dictadura perfecta, pues no, México está cambiando, y México ya cambió", afirmó. "México ya no es machista, México permite la participación de las mujeres. Y México ya no es la dictadura perfecta. México es democrático y va a ser más democrático todavía".