Sheimbaun dice a Ebrard que hay que "aguantar un poco" para definir reglas para elección de candidato de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió al canciller Marcelo Ebrard que "hay que aguantar un poco", para determinar el reglamento que regirá la elección de candidato presidencial para las elecciones de 2024 de Morena.

Esto luego de que Ebrard insistiera en que el partido político debería de definir las reglas para evitar una guerra sucia entre los aspirantes a la candidatura.

A pregunta expresa sobre si entre las corcholatas presidenciables se han registrado guerra sucia como indica el canciller, Claudia Sheinbaum aseguró que de su parte no ha sido así.

Pues de nuestra parte no, eso lo puedo decir no sé si hay de otros (guerra sucia), pero espero que no sea así", mencionó.