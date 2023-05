Sentencian a Roxana Ruiz a más de 6 años de prisión tras asesinar a su agresor sexual

EDOMEX.- Roxana Ruiz recibió una condena de 6 años y 2 meses de cárcel tras ser hallada responsable del homicidio de su agresor sexual por un juez del sistema judicial del estado de México.

La sentencia se basó en la determinación de que Ruiz actuó en defensa propia de manera excesiva, lo que resultó en la tipificación del delito como homicidio simple con agravante de exceso de legítima defensa en los tribunales de Neza-Bordo.



Me siento triste, decepcionada de la justicia, me encerraron 9 meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta", dijo al salir Roxana.