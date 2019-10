Senadores aprueban en lo general etiquetado frontal de alimentos y bebidas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado aprobó con 114 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, la reforma a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.



De acuerdo con el dictamen, el objetivo es establecer un etiquetado eficaz que permita a los consumidores tomar decisiones respecto a su alimentación, a fin de que pueda comparar productos de una misma categoría y elegir las opciones más saludables.



El documento señala que el etiquetado frontal de advertencia deberá hacerse en forma separada e independiente a la declaración de ingredientes e información nutrimental, para indicar los productos que excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrientes críticos e ingredientes que establezcan las disposiciones normativas competentes.



El senador Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena) indicó que también se plantea implementar un etiquetado frontal de advertencia como un mecanismo de prevención y promoción de la salud contra la epidemia actual de sobrepeso y obesidad.



“Es importante regular el etiquetado para garantizar al consumidor el derecho a la información para tomar decisiones más críticas, protegerlos de engaños y desestimular la compra de productos no saludables. Un etiquetado nutricional debe aplicarse a los alimentos procesados y ultra procesados, incluyendo bebidas”, señaló.

La senadora Noemí Reynoso (PAN) dijo que si bien votarán a favor, es preciso señalar que para que funcione hacen faltan programas de educación y alimentación para combatir la obesidad, sobre todo la infantil.“No es un proyecto innovador de etiquetado porque no coincide con las características de alimentación de nuestro País, de las familias mexicanas, y creemos que el etiquetado no es una solución al problema de la obesidad, hay que trabajar en políticas públicas para que las familias y empresas aprendan hábitos alimenticios, lo importante es saber cuándo, cómo y qué comer, porque eso no lo hacen las etiquetas”, expresó en tribuna.