Senadora del PAN denuncia presencia de infiltrados en marcha feminista

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán (PAN), demandó que se investigue a quién sirven las infiltradas e infiltrados que desataron la violencia en la manifestación feminista de la Ciudad de México.



En entrevista, López Rabadán dijo que "es muy lamentable que se quiera desvirtuar un derecho legítimo de las mujeres a manifestarnos por algo que es importante: que no nos maten y que no nos violen, que no nos lesionen".



Este viernes, una manifestación de mujeres, la cual fue convocada para protestar por el caso de una joven que denunció haber sido violada por policías capitalinos, derivó en actos violentos en los que se vandalizaron instalaciones del transporte público y el Ángel de la Independencia.

Al respecto, la senadora afirmó que "estamos viviendo en la Ciudad de México algo que parece ilógico; las manifestaciones para Morena y sus antecesores eran una forma de comunicarse, de poderse expresar".



Señaló que "es muy desafortunado lo que ha pasado ayer (viernes), porque hubo infiltradas e infiltrados".



Agregó que "cuando alguien quiere defender sus derechos, no lo hace de la manera en que actuaron y eso es muy lamentable, porque quieren desvirtuar un derecho legítimo de las mujeres a manifestarnos por algo que es importante: que no nos maten y que no nos violen, que no nos lesionen".

Sostuvo que en la Ciudad de México "no hay una autoridad que reconozca los problemas".Antes, bien, "hay necesidad de 'autoalabarse', de pensar que siguen en campaña, es muy lamentable. La jefa de Gobierno tiene una gran responsabilidad y lo primero que debería de investigarse es quién metió esos infiltrados y a quién le responde".