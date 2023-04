Senadora de Morena propone cambiar el nombre del Zócalo de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora morenista, Mónica Fernández Balboa presentó un dictamen para que el nombre del Zócalo de la Ciudad de México, establecido en la Constitución Política de 1824, sea cambiado.

Ante esto el Senado de la República alista aprobar un punto de encuentro donde se exhorte a las autoridades capitalinas a renombrar el Zócalo por “Plaza de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824”.

El motivo para que se realice este cambio es debido a que el nombre actual obedece a un homenaje a la Constitución Política de la Monarquía Española, dijo Fernández Balboa.

Exhorto al gobierno de la Ciudad de México a homenajear el Bicentenario de la organización política federal establecido en la Constitución Federal del 4 de octubre de 1824 para modificar el nombre oficial actual" dijo la representante de Tabasco en el Senado.

¿Cuándo se discutirá la propuesta?

Se tiene previsto que la propuesta sea discutida el próximo viernes 14 de abril en las comisiones del Senado, y en caso de ser avalado pasaría al pleno.

No obstante, al ser solo un exhorto no es vinculante, por lo que su cumplimiento no es obligatorio por parte de las autoridades de la Ciudad de México.