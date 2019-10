Senador Samuel García afirma que demandará a "El Bronco" por daño moral

NUEVO LEÓN.- Samuel García afirmó que presentará una demanda por daño moral en contra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", por declarar el jueves pasado que tal vez "se echó un churro de mota".



El comentario de Rodríguez Calderón fue en respuesta a las afirmaciones de García Sepúlveda acerca de que el mandatario estatal podría ser el primer gobernador en ir a la cárcel durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, dadas las acusaciones que ha presentado en su contra.



"Pues él dice mil pend$%#", así dijo que Peña Nieto, así dijo de Duarte, anduvo en Bruselas y luego se fue a pasear a no se dónde. Siempre anda así, como que se echó un churro de mota o no sé, hay que hacerle un antidoping, y luego él me va a contestar que nos lo hagamos juntos.



"Se me hace que le gusto, ya estoy convencido de que le gusto", comentó Rodríguez Calderón, quien además afirmó que el senador de Movimiento Ciudadano y su familia son los principales "factureros" del País.



Este viernes, Samuel García expuso, a través de un comunicado, que "ante las acusaciones de 'El Bronco' sin fundamento", presentaría una demanda por daño moral en contra del gobernador.



"No hay ni una sola factura, no hay una sola prueba de droga y por lo tanto voy a proceder a una demanda por daño moral", asentó Samuel García.



Por otro lado, dio a conocer que el recurso de reclamación del Congreso del estado contra la suspensión a favor de "El Bronco" para que no se le aplique una sanción hasta que se resuelva el fondo del recurso presentado por el mandatario estatal ante la SCJN, será resuelto por el ministro

Alberto Pérez Dayán en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Según el legislador, la Segunda Sala "comparte los criterios y precedentes de que la controversia es improcedente por ser materia electoral y cosa juzgada".

Por tanto, dijo, "espero que muy pronto vaya a resolver el desechamiento de la admisión de la suspensión, otorgada al gobernador por el exministro Eduardo Medina Mora, y ya el Congreso esté en aptitud de destituir (a 'El Bronco')", dijo García SepúlvedaExpresó que la reclamación del Congreso llegó a buenas manos en la Suprema Corte tras la admisión ilegal de la controversia constitucional por parte del exministro Eduardo Medina Mora, quien renunció al cargo después de concederla.El senador de Movimiento Ciudadano comentó que Jaime Rodríguez Calderón suma ya nueve carpetas de investigación abiertas por delitos electorales y actos de corrupción."Vamos a ver al final quién presenta las pruebas y quién gana, yo sigo firme y contundente en la sentencia ganada en el Tribunal Electoral", dijo Samuel García, quien confió que muy pronto será cumplida por el Congreso y el gobernador Jaime Rodríguez quedará destituido y sin fuero.





"Ya sin fuero, que se agarre, porque son más de nueve carpetas abiertas que yo conozco por delitos electorales y delitos de corrupción", concluyó García Sepúlveda.