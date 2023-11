Senado agiliza el proceso de designación de la próxima ministra antes del 15 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Ramírez, el presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que será el pleno del Senado y no el Presidente de la República quien designe a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reemplazo de Arturo Zaldívar, por lo que garantizó que el proceso de elección y ratificación finalizará antes del 15 de diciembre.

Además, desestimó las versiones de que no hay consenso dentro de la bancada de Morena respecto a la elección entre Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos para ocupar la vacante en el pleno del máximo tribunal del país.

Resaltó que se acelerarán los tiempos para nombrar a la próxima ministra antes del 15 de diciembre, en caso de que el titular del Ejecutivo Federal deba enviar una segunda terna debido a la probabilidad de que la primera no obtenga consenso y sea devuelta.

Te puede interesar: ¿Quiénes son las candidatas a sustituir a Zaldívar en la SCJN?

Cuestionado sobre la posibilidad de que Morena busque que transcurra el plazo de 30 días que establece la Constitución y que el que decida sea el presidente Andrés Manuel López Obrador, apuntó:

No, de ninguna manera. Vamos a agotar nuestra discusión aquí en el Senado, si no alcanzamos en la primera vuelta, va una segunda vuelta para la mayoría calificada. Si no nos ponemos de acuerdo, ya está en posibilidad el presidente de hacer el nombramiento que proponga para que vaya a la Suprema Corte de Justicia".

Refirió que la semana próxima el grupo parlamentario definirá a cuál de las tres dará su respaldo, una vez que comparezcan ante la Comisión de Justicia para fundamentar la elegibilidad de su candidatura.

A su vez, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, indicó que en la bancada mayoritaria no advierte en este momento una unificación de criterios en torno a uno de los perfiles.

Comentó que lo fundamental es que la Corte no se quede sin un integrante y que su nombramiento se haga con toda responsabilidad.

Es que no veo yo que haya uniformidad. Reitero que cuando fueron las ternas anteriores se advertía a quién se estaba apoyando, el grupo mayoritario mostraba a quien estaba apoyando, en esta ocasión no hay eso, no está, está suelto pues y hay que recordar que es una mayoría calificada la que tiene que votar, entonces imagínense ustedes si empezando por el bloqueo mayoritario no hay uniformidad, pues mucho menos de este lado".