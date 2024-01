Sedena busca detener paso aéreo de droga

CIUDAD DE MÉXICO.- El tráfico de cocaína aérea es uno de los negocios que se disputan los cárteles en la frontera Sur del País, por lo que la Fuerza Aérea proyecta -con mil 395 millones de pesos- la instalación de dos radares para ubicar y perseguir las aeronaves ilícitas.

“De no incrementar las capacidades de vigilancia radar para atender la problemática de los tráficos ilícitos de aeronaves que emplean el espacio aéreo nacional en la Región Aérea del Sureste, las bandas delictivas transnacionales podrían incrementar sus redes de corrupción y a su vez generar ambientes de inseguridad en la zona Noroeste del País, teniendo como resultado una disminución del ambiente de paz y bienestar de la población mexicana, así como la descomposición del tejido social”, advirtió la Sedena en un proyecto fechado en junio de 2023.

Expertos en seguridad reprobaron la medida y adelantaron que los dos radares lo único que van a generar son estadísticas.

Los radares hacen falta, pero no es la solución al problema, hay más de 50 pasos provenientes de Belice y Guatemala a México, y creo que me quedo corto, pero hay otro más que viene desde América del Sur, principalmente desde Ecuador y que conecta con México a través de barcos pesqueros que en realidad llevan droga, o el uso de sumergibles y qué pasan inadvertidos incluso para el sonar, entonces tenemos que hay pasos de droga por avioneta, pasos por tierra y por mar, eso no se controla con dos radares, éstos lo único que van a generar, en el mejor de los casos, son estadísticas”, advirtió Guillermo Garduño, experto en temas de seguridad nacional