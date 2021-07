Secuestran a sacerdote de SLP; despliegan elementos de Guardia Nacional, Sedena y policía

SLP, San Luis Potosí.- El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Carlos Arturo Landeros, confirmó el secuestro de un sacerdote en la región Huasteca de San Luis Potosí, por lo que desde temprana hora se desplegó un operativo especial para poder dar con el paradero del religioso lo antes posible.

Indicó: “Tenemos desplegadas por lo menos cuatro células de la Policía estatal, dos de ellas en coordinación con la Sedena y las otras dos en coordinación con la Guardia Nacional en la zona entre Ébano y Tamazunchale, para poder dar con la ubicación de la persona desaparecida lo más rápido que se pueda”.

Investigaciones están en marcha

Dijo que no es normal ni se habían tenido casos, al menos recientemente, de sacerdotes que hubiesen sido plagiados, por lo que las investigaciones ya están en marcha para saber qué es lo que sucedió, pero la prioridad es poder encontrarlo. “Claro que no es normal, cualquier acto de violencia no es normal”, recalcó.

Por otro lado, cuestionado sobre la suficiencia de personal con la que cuenta la Policía estatal, Landeros Hernández refirió que la idea es poder contar cada vez con más elementos, puesto que esto facilitaría las tareas.

“Ojalá y tuviéramos el doble del estado de fuerza”, dijo, pero aseveró que actualmente se cuenta con mil 800 elementos operativos y con ellos es suficiente para llevar a cabo las funciones.