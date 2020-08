Se me salió lo del “narco-Estado”, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que se le salió decir que en México se vivió un narco-Estado durante la gestión del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, debido a que todos los días habla de “manera espontánea”.

“No crean que vengo aquí con ideas analizadas, vengo aquí para hablares de manera sincera, a decirles lo que siento, a partir de lo que conozco, de lo que es mi experiencia; entonces, se me salió decir lo del narco-Estado”, dijo al afirmar que todos los días durante la conferencia de prensa habla de manera espontánea.

López Obrador recordó que a pesar de que analistas que simpatizaban con su movimiento calificaban al gobierno de México como un “narco-Estado” desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico durante la gestión de Calderón, él siempre se negó a aceptarlo.

“Yo no creía en eso, no le daba entrada, el narco estado, pensaba ‘están volando’, es desproporcionado, no es así son ineptos, corruptos, no quieren al pueblo, ¿pero narco-Estado? Ya son palabras mayores, pero antier se me salió, ¿por qué no?”, dijo.

López Obrador precisó que Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública con Calderón, servía a unas de las bandas del crimen organizado y era “como si uno de estos jefes hubiese estado de vicepresidente de la república”.

“Porque ese señor que está detenido en Estados Unidos era el dedo chiquito de Felipe Calderón”, dijo sobre el proceso que se le sigue al ex funcionario acusado de proteger al Cártel de Sinaloa.

El Presidente agregó que aunque Calderón Hinojosa lo acuse de no estar en sus cabales, está “exacto”.

“Sí soy mayor, pueden decir estoy chocheando, pero estoy exacto, como dicen en el pueblo”, anotó.