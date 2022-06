Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este miércoles en el Valle de México.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, a fin de proteger la salud de la población ante la exposición a niveles altos de contaminación.

Por ello, recordaron a los ciudadanos mantenerse informados sobre la calidad del aire y evitar hacer ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas.

El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México indica que las condiciones meteorológicas para este día seguirán provocando mala dispersión del contaminante ozono y sus precursores.

Mala calidad del aire

Definieron el sistema de alta presión en el Centro del País, el cual generará estabilidad atmosférica moderada, temperatura máxima promedio alrededor de los 28ºC, viento con intensidad débil y dirección variable por la mañana y parte de la tarde, además de radiación solar intensa y algunos nublados.

Estos factores darán lugar a estancamiento de los contaminantes y a la formación de ozono que provocará mala calidad del aire.

��️#ComunicadoCAMe

Continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. Más info ▶️https://t.co/sKUjjyPZzi



��Consulta la calidad del aire en https://t.co/Xgdyh1jsQc o descarga la app AIRE #CuidaTuSalud pic.twitter.com/UATX7ndaeo — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 8, 2022

El pronóstico indica que por la tarde habrá incremento de nubosidad y alta probabilidad de lluvias fuertes y viento con rachas de hasta 45 km/h, condiciones que permitirían una mejor dispersión de los contaminantes.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis estará atenta a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM e informará sobre las acciones a seguir en un boletín que se emitirá el día de hoy a las 15:00 horas.

Hoy No Circula

Por motivo de la contingencia ambiental Fase I, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este miércoles 8 de junio los vehículos que no pueden transitar por el Hoy No Circula son: