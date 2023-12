“Se la ma…”: Moreira critica a Fayad por aceptar no tener méritos para ser embajador en Noruega

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras crear la tendencia en redes sociales “hay días que uno no anda para mamadas y este es uno de ellos”, el coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, criticó al expriista Omar Fayad por haber aceptado que no tiene méritos para ser embajador de México en Noruega.

La verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador, ninguno. Gracias que me los han visto, y quien me los vea, pero en lo personal, creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público”, admitió el exgobernador de Hidalgo al comparecer ante senadores.