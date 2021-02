"Se demostró que se puede manejar tres aeropuertos al mismo tiempo": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El Aeropuerto Internacional "General Felipe Ángeles" es la construcción más importante y grande en el mundo, externó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Ejecutivo federal, dijo que ayer, con la inauguración de la pista de la Base Aérea militar número 1 de Santa Lucía, se demostró que se pueden manejar tres aeropuertos al mismo tiempo: el Felipe Ángeles, el de la Ciudad de México y el de Toluca.

Ayer se demostró que se pueden manejarse tres aeropuertos al mismo tiempo, el Felipe Ángeles, el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, pero la corrupción se extendió a todos, refirió López Obrador.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Presidente recordó que se decía que no podían estar abiertos los tres aeropuertos por la interferencia aérea, pero “por el hambre de dinero” corrompieron a Mitre, institución de fama mundial y especializada, que dictaminó que no se debía construir el aeropuerto Felipe Ángeles por interferencia aérea.

"Recuerdo que este organismo presentó su dictamen en la madrugada, del día que tenía yo que salir a informar sobre el asunto (…) Hoy recordé, se conformó una comisión y me presenta un dictamen diciendo que había que continuar con la construcción del Aeropuerto en el Lago de Texcoco, no dormí y en la mañana siguiente hablé con el Secretario de Comunicaciones.

"Todavía no tomaba posesión de la Presidencia, le dije: 'no puedo tomar esta decisión, no vamos a cometer este error. Voy a consultar al pueblo, que me ayuden los mexicanos', por eso le tengo mucha confianza al pueblo porque el pueblo es sabio es mucha pieza", declaró.