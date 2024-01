¡Sandra Cuevas va por su partido político! Presenta su asociación civil

CIUDAD DE MÉXICO.- Sandra Cuevas presentó su asociación civil denominada Organización por la Familia y la Seguridad en México, la cual buscará convertir en partido político.

La alcaldesa de Cuauhtémoc develó la imagen de esta nueva organización acompañada de su familia, y recalcó que se debe de trabajar para traerles seguridad y que, precisamente, estas serán sus dos banderas: la familia y la seguridad.

Quiero que conozcan esta nueva organización política, que si Dios me lo permite y todos ustedes me acompañan, la vamos a convertir en un nuevo partido político en el año 2025”, comentó. La imagen de esta asociación civil, que ya registró, es una águila color rojo y vivos en morado, rodeada por estrellas.

La presentación se realizó en la Arena México y asistieron cerca de 10 mil personas.

En entrevista posterior, la alcaldesa detalló que de lunes a viernes continuará trabajando al frente de la Cuauhtémoc y que los fines de semana realizará trabajo político en la Ciudad y en el país.

Afortunadamente, yo soy una mujer muy hábil y muy inteligente, duermo muy poco, entonces me da para atender ambas cosas. Me da para que de lunes a viernes pueda atender la alcaldía, como la he venido atendiendo, y sábado y domingo voy a dedicarme a hacer territorio, a hacer trabajo político, pero ahora en la Ciudad de México y en el país”, aseveró.

Recalcó que el objetivo es convertirse en la primera mujer en construir un partido político en México, y dejó claro que el anuncio de esta asociación civil no fue un mensaje para nadie en particular.



De igual forma, comentó que el próximo lunes anunciará el partido al que se sumará, pues su relación con la alianza opositora sigue en pausa, aunque adelantó que no será con Morena.

Morena está descartado… y mientras la alianza siga con esa soberbia y esa arrogancia de que van a ganar, sin que pase nada porque lastimen a diferentes actores, pues difícilmente se va a poder construir, y a mí no me gusta perder el tiempo, a mí me gusta caminar, edificar, construir, me gusta hacer la diferencia”, puntualizó Cuevas.