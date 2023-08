Sandra Cuevas dijo que premiará a 100 niños y niñas de la Cuauhtémoc con un viaje a Six Flags

CIUDAD DE MÉXICO.- La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dio a conocer que estará premiando con un viaje a Six Flags a 100 niños y niñas de su Alcaldía que le envíen una fotografía donde salgan acompañada de ella.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Cuecas dijo que el premio es "en reconocimiento a su esfuerzo escolar y respeto a sus padres y profesores".

Antes de que entren a la escuela yo quiero premiar a los primeros 100 niños que suban su fotografía conmigo, porque me he tomado foto con muchos niños, me los voy a llevar el día viernes a Six Flags", expresó Cuevas.