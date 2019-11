Sánchez Cordero no comparte visión de narcoterrorismo con Gobernador de Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO.- Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo que no comparte la visión del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de que algunos actos del crimen organizado son "síntomas de narcoterrirismo".



Es una opinión de él (que) vamos a respetar, desde luego nosotros estamos apoyando a los gobiernos de los estados, estamos apoyando a Tamaulipas y estamos también apoyando a nivel municipal, ahí en Nuevo Laredo y en otros de los municipios. Yo no comparto esa idea, pero es su manera de pensar", dijo.



Sánchez Cordero fue entrevistada al concluir la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Añadió que el asunto no es político, sino de seguridad pública, materia en la que sigue avanzando el gobierno federal, dijo.



"Estamos avanzando en la estrategia de seguridad, decirles a todos los gobernadores que estamos con ellos que vamos a apoyar también a los presidentes municipales. Yo siempre he dicho que las estrategias de seguridad son todo terreno, y tenemos que ir a los municipios, ahí es donde tenemos que ir nosotros, y en los estados", abundó.



--Violencia con violencia, no: AMLO

Ante el señalamiento del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García (PAN) de que los grupos criminales se comportan como "narcoterroristas" y se tiene que actúan en consecuencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que enfrentar la violencia con la violencia demostró que esa estrategia que no funciona y fue un fracaso que produjo tristeza y dolor.



"Aunque haya nostalgia por volver a ella, no se va aplicar y vamos a acreditar que se puede acreditar la paz y la tranquilidad si hay justicia, bienestar, si no hay corrupción, si se trabaja todos los días y de manera coordinada como lo estamos haciendo, y si nos ayuda el pueblo como lo está haciendo".

Al preguntarle sobre el último reporte de incidencia delictiva que ubica a 2019 como el año mas violeto, el presidente de México dijo que su administración actúa y ya logró estabilizar el crecimiento desmesurado y progresivo de la violencia.



"Hay que ver todo lo que está aconteciendo, nosotros estamos actuando, ya logramos estabilizar el crecimiento desmesurado y progresivo de la violencia sobre todo en homicidios, porque iba creciendo cada vez más y logramos estabilizar, eso se ha logrado hasta ahora, es un asunto pendiente, pero estamos seguros que se va a garantizar la paz y la tranquilidad".



Señaló que a "diferencia de lo hecho en las pasadas administraciones, su gobierno tiene ventajas porque los presidentes anteriores no atendían este tema de manera personal, ni modo que se levantaran de lunes a viernes para tener un acuerdo con el Gabinete de Seguridad".



"No sé si así lo hacían Fox, Calderón Peña Nieto, que de seis a siete recibieran el reporte de lo acontecido en el día, No sé si se reunía el secretario de Defensa, Marina, Gobernación, Seguridad Pública, todos los días, no sé si trabajaban de manera coordinada y actuaban cada quien por su lado", cuestionó.



--Gobernador denuncia "narcoterrorismo"

Los grupos criminales que promueven el miedo y el terror tienen un "comportamiento de narcoterrorismo" y ante ellos se tiene que actuar en consecuencia, advirtió ayer el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.



Señaló que para restablecer el orden, la paz y el Estado de derecho "se tienen que usar todos los instrumentos que tenga al alcance el Estado mexicano".



"Esa actitud que vimos hace algunos días [en Nuevo Laredo], de bloqueos... donde utilizaron los vehículos y a los mismos ciudadanos como escudos, donde hubo violencia directa hacia pobladores que terminaron en el hospital, no es otro síntoma más que... 'narcoterrorismo'", expresó el mandatario con relación a los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en la ciudad fronteriza.