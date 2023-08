Samuel García hace llamado a aspirantes presidenciales para traer inversión y empleo, en lugar de incurrir en actos anticipados de campaña

NUEVO LEÓN.- Samuel García Sepúlveda, el gobernador de Nuevo León, comentó que en lugar de llevar a cabo actividades de campaña fuera de los límites legales, como están haciendo los aspirantes de las coaliciones PRI-PAN-PRD y Morena-PT-PVEM, deberían seguir su ejemplo y enfocarse en atraer inversiones y mejorar las oportunidades laborales en el país.

En una conferencia transmitida a través de "Nuevo León Informa", el gobernador estuvo acompañado por Iván Rivas, secretario de Economía, y Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión.

Durante este evento, el líder estatal afirmó que en menos de dos años desde el inicio de su mandato, Nuevo León ha consolidado su posición como el principal impulsor económico de México, destacando su liderazgo en la atracción de inversión extranjera directa, creación de empleos y exportaciones.

Somos un hub mundial de electromovilidad, estamos ya con 37 proyectos tangibles que tienen que ver con la nueva industria de la electromovilidad, con los carros eléctricos, por supuesto los referentes son Tesla, Kia, Hyundai, Navistar y estamos explorando además de eléctricos los autos de hidrógeno", dijo García Sepúlveda.

Agregó que la gran fortuna es que dichas empresas llegan con los proveedores, pues por ejemplo Tesla va a llegar con 60 grandes proveedores que se van a integrar a esta cadena de suministros de los autos eléctricos que es la moda, que es el futuro y que es lo que quisimos para Nuevo León.



Según el gobernador, el que las cosas se fueran dando es fruto de una estrategia integral desde que llegaron al gobierno, en octubre de 2021, porque la nueva Constitución prevé como derechos las ciudades del conocimiento, la ciudad de la tecnología y la electromovilidad.



Pero junto con ello se trabajó para desarrollar proyectos de carreteras y de modernización de la aduana del puente, Colombia, antes de que se hablara del nearshoring.



Gracias a una visión que tuvo el nuevo Nuevo León y que después de 32 años de tener una aduana polveada y ninguneada, hoy tenemos la segunda y más importante aduana de México, la más rápida y la más segura"



Además, recordó, "hasta fuimos motivo de burla, que Texas nos había desechado el proyecto del tren (Monterrey-San Antonio), pues, al contrario, hoy ya Texas nos pidió mi solicitud para mandar a Washington todas las factibilidades y presupuesto de un tren que muchos añoramos que es el tren de Monterrey a San Antonio".

Samuel García aspira a más logros y crecimiento para Nuevo León

Muchos nuevoleoneses no saben lo que se está haciendo, sí están al tanto de que tenemos una economía sólida, fuerte, pero no de los logros, no de las carreteras, y otros proyectos para generar una economía que va en un crecimiento exponencial.



En empleo, vamos a lograr el doble del año pasado, en exportaciones el doble y así estaremos,

desde la secretaría de Economía no vamos a escatimar ninguna invitación que nos hagan para traer más empresas y para traer más empleos, expresó el gobernador.



Reiteró que esto se ha logrado sin el apoyo del Congreso y del Poder Judicial, por lo que, señaló, si Caintra, el Grupo de los Diez, las universidades, el Congreso, "todos reconocemos el potencial de Nuevo León y lo presumimos, pues llegará todavía mucha más inversión y mucho más empleo".

Hace llamado a frenar campañas anticipadas y enfocarse en el crecimiento de México

Por eso, resaltó, "la síntesis que hago es a jalar, pónganse a jalar para que no los distraiga el tema electoral, hay grandes oportunidades en el mundo, hay que ir por ellas".



Y de ahí pasó al plano nacional en el ámbito político, al señalar que "en lugar de que México esté enfrascado en un falso debate, que además es ilegal porque no hay tiempo electoral para hacer campaña", los aspirantes que hoy buscan la coordinación de las coaliciones PRI-PAN-PRD y Morena- PT- PVEM, "deberían estar haciendo esto, jalando".



Puntualizó García Sepúlveda que "ya en enero que empiecen los tiempos (electorales), ya agárrense del chongo, ¿pero por qué violan la ley y se distraen de lo importante que es traer empleo bien pagado y que crezca tu estado?".

