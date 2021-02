Salud de AMLO está excelente: Hugo López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.-Hugo López-Gatell Ramírez dio a conocer que la salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evoluciona favorablemente y que se encuentra excelente, esto tras contagiarse de Covid-19.

"Excelente (la salud del presidente). Hoy tuve varias llamadas, no ha parado, me consta. El secretario de Salud (Jorge Alcocer) me confirmó que ha estado evolucionando favorablemente... prácticamente asintomático en este periodo, en los primeros dos días tuvo febrícula, tuvo dolor de cabeza y después ha sido.. nada.. Ya quiere salir, esperemos que pronto ya lo tengamos por aquí para seguir coordinando", afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El 24 de enero, AMLO dio a conocer a través de las redes sociales que se había contagiado con Covid-19.

"Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días", comentó.

Agregó:

"Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional".

El presidente días después apareció en un video y dijo que, pese a su enfermedad, ha estado trabajando y "pendiente de todos los asuntos públicos y muy pendiente -en particular- de la pandemia".

"Estamos procurando que continúe la misma estrategia y fortalecerla", indicó.

Insistió en que a su gobierno no lo han "rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos", y además dijo que ha estado resolviendo el tema de las vacunas.