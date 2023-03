Salinas Pliego responde a Bloomberg luego de ser señalado de "alardear su riqueza en línea"

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario Ricardo Salinas Pliego respondió al portal de noticias especializado en negocios, Bloomberg, luego de que le dedicaran una publicación llamada "El 'tío rico' de México tuitea su riqueza mientras otros protegen la privacidad".

El portal señaló al dueño de TvAzteca de ser una excepción a todos lo multimillonarios que siempre buscan ocultar al público en general toda su fortuna.

A través de su cuenta de Twitter, Salinas Pliego compartió la publicación de Bloomberg y enlistó en cuatro puntos su respuesta.

Muestro mi fortuna porque me da mi chingada gana", escribió el empresario como parte de su respuesta.

También aseguró que le gusta que los mexicanos aspiren a tener una mejor vida siempre y que se debe de "combatir a la pobreza generando riqueza, no a la riqueza con pobreza.

El último de los 4 puntos que escribió fue: "Su lista mamona de millonarios no refleja mi fortuna".

La respuesta causó una lluvia de comentarios negativos, como: "Si a mí me regalaran una televisora en los 80s también sería millonario" y "Usted es el ejemplo perfecto de que el dinero no da la felicidad. Si fuera feliz, no andaría derramando bilis por doquier".

Como ya nos tiene acostumbrado, Salinas Pliego también se tomó su tiempo para responder a la mayoría de los comentarios negativos que le llegaron.