Salinas Pliego expone a "gobernícolas borrachos" que provocaron clausura de Arena CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizaron una investigación que en la Arena Ciudad de México que resultó en el retiro de sellos de aseguramiento que habían sido colocados por una denuncia de robo agravado.

Las autoridades de investigación, junto con el apoyo de la Policía de Investigación (PDI), dieron cumplimiento a una orden de cateo en el inmueble ubicado en la colonia Santa Bárbara, de la alcaldía Azcapotzalco, conocido como la Arena CDMX, en donde suelen realizarse conciertos y eventos importantes.

Durante la recolección de datos y pruebas, se encontraron documentos y videos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial que dará seguimiento a la demanda.

Sin embargo, la situación dio un giro abrupto luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego revelara saber la verdadera razón de la clausura y confesara tener "pruebas de la conducta ejemplar de los gobiernícolas borrachos, prepotentes e influyentes" de México.

Por medio de un largo hilo en Twitter, Salinas Pliego expuso la minuta de un video en el que los hermanos Rafael Emiliano Azuceno Ramírez, militante de Morena, y Bernardo Azuceno Ramírez, titular de la ADIP, participan en una riña en la que se puede observar que se encuentran en estado de ebriedad.

Según los datos presentados, los funcionarios usaron su influencia política para arremeter contra la Arena y corromper el proceso de investigación por medio de una denuncia de robo y lesiones. Sin embargo, no contaban con que las cámaras de seguridad grabaran los actos de corrupción por parte de sus abogados y asistentes.

Entonces, gobiernícolas, Emiliano Azucena y compañía, si van a ir a un concierto no se pongan pedos, si se ponen pedos no busquen pleitos, si buscan pleito por lo menos metan las manos, no sean pendejøs, si les pegan no sean llorones, si se van a embroncar… que no sea conmigo!!!, concluyó el empresario.