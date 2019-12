SFP concluye que Manuel Bartlett que no ocultó bienes en declaración patrimonial

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras investigar al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, la Secretaría de la Función Pública (SFP) concluyó que no ocultó sus bienes en su declaración patrimonial y no incurrió en conflicto de interés.

Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia, rechazó en rueda de prensa que la nueva SFP proteja o blinde a persona alguna. Además, sostuvo que siempre se ha actuado conforme al marco normativo aplicable y así se hará hasta el fin de este gobierno.

De acuerdo a las investigaciones no se desprende de nuestras indagatorias que Manuel Bartlett haya incurrido en conflicto de interés en su desempeño como servidor público”, dijo Irma Eréndira Sandoval.

La secretaria de la Función Pública señaló que la investigación sobre los bienes de Julia Abdala Lemus, no se pudo verificar el concubinato con Manuel Bartlett, debido a que el director de la CFE no tenía la obligación de hacer declaración sobre los bienes de ella.

“Después de analizar los domicilios de ambos en los últimos cinco años, se advierte que no se encuentran en el supuesto de concubinato, pues no reúnes el requisito de vivir juntos en el mismo inmueble por más de dos años, ni se acreditó que tengan hijos en común. Esto significa que el servidor público no tenía la obligación legal de declarar los bienes propiedad de Julia Abdala Lemus. Con independencia de que conlleven una relación sentimental no los vincula el concubinato ni el matrimonio”.

Más información en desarrollo.



Con información de Milenio