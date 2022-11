SEP anuncia que maestros ya podrán comenzar a reprobar a sus alumnos 

CIUDAD DE MÉXICO.- a secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Maya, confirmó que a partir de este ciclo escolar, los alumnos que no aprueben sus materias podrán ser reprobados por sus profesores, luego de que la medida se suspendió durante la pandemia de Covid-19.

Entrevistada al término de su comparecencia ante la Comisión de Educación del Senado, la funcionaria precisó que el pasado 1 de noviembre se emitió un acuerdo “que implica que sí hay una evaluación con calificación y acreditación. Nada más pedimos la flexibilidad suficiente para entender que hay situaciones de que de repente algunos alumnos no se pueden presentar, pero sí se ha notificado el acuerdo, salió el primero de noviembre ya se mandó a todos los estados”

Leticia Ramírez aclaró que el objetivo no es reprobar a los estudiantes, por lo que los maestros deben apoyar a los alumnos para que tengan un mejor aprendizaje.

Los maestros lo que tienen que hacer es apoyarlos, o sea tenemos que dar una calificación. Cuando se plantea de esa manera como usted me lo está preguntando, pues pareciera que nuestro objetivo es ‘ya los podemos no acreditar’. No, nuestro objetivo es que ellos estén en la escuela, que ahí aprendan y que estén contentos, porque eso también tiene que ver con algo que planteaban los senadores: la salud de ánimo, emocional, socio emocional, entonces queremos dejarlo como una cuestión administrativa, pero lo más importante es que los niños, las niñas, los jóvenes, estén en las escuelas aprendiendo”.