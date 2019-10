Rosario Robles seguirá en prisión por riesgo de fuga: Juez

CIUDAD DE MÉXICO.- El juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, ordenó nuevamente que Rosario Robles deberá permanecer en prisión.

En audiencia, el juez consideró que la defensa de Robles mintió con relación al domicilio de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y determinó que al representar un riesgo elevado de fuga debe permanecer en el penal de Santa Martha Acatitla.

Esto, debido a que en la audiencia y en otras diligencias, Robles señaló como domicilio un inmueble ubicado en Coyoacán mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó dos oficios en los que la ex funcionaria no fue hallada en el mismo y otro en el que se registró con un domicilio ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo para tramitar una licencia de conducir.

“Defensa, ustedes vinieron aquí a mentir, vinieron aquí a decir mentiras”, dijo.

“El sistema penal acusatorio tiene dientes, sólo hay que saber activarlos y ustedes con su comportamiento falaz han activado esos dientes”.

Rosario Robles interrumpió al juez y le mostró que portaba colgada al cuello la licencia permanente que tiene con el domicilio ubicado en Coyoacán y que ha afirmado que es el que habita desde hace más de 20 años. El juez no aceptó cotejar esta y la referida por la FGR.

Además, Delgadillo Padierna consideró que la defensa de Robles mintió al asegurar que previo a su primera comparecencia ella se encontraba de viaje para tomar un curso mientras que ella misma manifestó que el viaje, a Costa Rica, era de vacaciones.

Señaló que Robles mintió en la obtención de ingresos pues dijo que no tenía recursos pero que en cuanto se enteró de la solicitud de comparecencia sí tuvo dinero para regresar a México.

A pesar de ello, el juez resolvió imponer la prisión preventiva justificada a Robles para evitar que se evada de la justicia.

Epigmenio Mendieta, abogado de la ex funcionaria, pidió la palabra y exhortó al juez a declararse impedido ante la falta de imparcialidad que, dijo, mostró en la audiencia.

“Usted ha dejado de ser imparcial y ha manifestado una animadversión, parcialidad y ha considerado que esta defensa y ha puesto a Rosario Robles como una enemiga”, enfatizó.

“Usted está obligado a excusarse, es claro que el ánimo tan ríspido lo obligan a no conocer del asunto”.

El juez respondió que ya planteó el impedimento pero él mismo fue desechado.

Al final de la diligencia, Robles tomó la palabra y dijo que jamás ha mentido sobre su domicilio pero que el ministerio público sí mintió pues además de afirmar que no tiene arraigo en la Ciudad de México, omitió informar que el juez estaba impedido para conocer del asunto dado el parentesco que tiene con Dolores Padierna.

“Quiero dejar claro que se violó mi presunción de inocencia, no es cierto que yo me quiera sustraer de la justicia, esto se trata de una venganza política y no de un acto de justicia, su Señoría”, destacó.