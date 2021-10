Ricardo Monreal pide no precipitarse y analizar reforma eléctrica de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, recomendó prudencia y no precipitarse, a fin de escuchar a los sectores en la discusión de la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al participar en una reunión a distancia con el Consejo Nacional Agropecuario en donde se habló de los avances y retos legislativos en la transformación del campo mexicano, Monreal Ávila aseguró que el Senado actuará "con toda libertad, con profunda reflexión", y afirmó que cuando llegue la minuta a la Cámara de Senadores, se abrirá a la discusión y se escuchará a todos los sectores: productivos, económicos e industriales.

Creo que son de las reformas [en las] que debemos escuchar a distintos sectores de la población, pero también a científicos, académicos y técnicos que están involucrados en esta industria tan dinámica en el mundo y tan vulnerable", apuntó.

No conviene acelerar aprobación: Monreal

El legislador zacatecano consideró que en las reformas constitucionales se debe ser cuidadoso, y advirtió que, en particular, esta es una de las leyes que no conviene acelerar su discusión, porque implica mucho "efecto colateral" en la economía, en la inversión extranjera, en la inversión pública y en decisiones públicas. "Entonces, no conviene acelerarla", señaló.

Monreal calificó la propuesta del Ejecutivo como de "fondo y no de fachada", porque modifica el sistema de empresas del servicio eléctrico.

"De entrada desaparecen dos órganos autónomos que es la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y el Centro Nacional de Control de Energía, concebido como un órgano técnico autónomo, se reincorpora a la CFE; además, se eliminan los contratos de abastecimiento de energía privada y se establece una nueva composición de 54/46 para mantener la mayoría de prestación de servicio en el sector público", destacó.

Reforma busca fortalecer a CFE

Monreal Ávila aseguró que él prefiere cuidar la pulcritud del proceso y, en este sentido, recordó que el Senado es Cámara revisora, por lo que los senadores van a esperar a conocer la minuta, pero aseguró que en la bancada de Morena, y en todas los demás, habrá voto libre. "Están muy maduros los legisladores y sabrán cómo actuar, no habrá apretón, ni mucho menos, en contra de quienes decidan votar" por rechazarla, garantizó.

La iniciativa que envió el Ejecutivo a San Lázaro el jueves pasado prevé eliminar a los órganos reguladores y fortalecer el papel de la CFE. Además, reduce las posibilidades del sector privado para abastecerse de energía de forma independiente.