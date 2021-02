Ricardo Monreal dice que buscará que se garantice la libertad de expresión en las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.-El senador Ricardo Monreal dijo que pronto se iniciará un debate para garantizar la libertad de expresión en las redes sociales, y que sea el Poder Legislativo quien lo regule no las compañías.

“El derecho humano a la información no puede ser vulnerado por organismo privado alguno. El Poder Legislativo debe otorgarle a la población un marco jurídico que proteja sus garantías y evite los excesos”, indicó a través de un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

El líder de Morena en el Senado indicó que estudia el tema y que ya tiene un escrito para luego comenzar a debatirlo.

"No sé cuándo la presente, no sé si la presente con aval del grupo, tampoco sabría si hay otro grupo o el Ejecutivo pero sí es prioritaria para este periodo de sesiones ordinarias. Es un tema ineludible, en el cual México no puede ser inmune”, comentó.

Recientemente Twitter cerró varias cuentas de personas que apoyaban al presidente Andrés Manuel López Obrador bajo el argumento de violar las normas de la red social.

AMLO lo llevará al G20

México llevará a la próxima reunión del G20 una propuesta para evitar la censura en redes sociales y sobre la invasión a la intimidad de las personas a través de los teléfonos celulares, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario se refirió a lo que calificó como censura de parte de las empresas de redes sociales al presidente Donald Trump.

“En mi próxima reunión del G20 haré un planteamiento de sí, no deben usarse las redes sociales para incitar a la violencia, pero eso no debe ser usado de excusa para suspender las libertades. Hay que garantizar la libertad”, dijo.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que hay un desacuerdo mundial sobre lo sucedido con las plataformas como Facebook y Twitter y la censura a Trump.

“Hay un desacuerdo mundial sobre el tema, no se admite que una empresa o un grupo de empresas pueda determinar quién tiene derecho y quién no, lo que se quiere proteger son las libertades”, dijo.

Y habló en específico de que ya hay un intercambio de opinión con la Unión Europea.