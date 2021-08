Ricardo Anaya: La consulta popular fracasó “porque la gente se cansó de distractores”

CIUDAD DE MÉXICO.- El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, aseguró que el fracaso de la Consulta Popular no fue culpa del Instituto Nacional Electoral (INE), como lo han señalado Morena y sus aliados, sino producto del hartazgo social "porque la gente ya se cansó de distractores y estupideces".

A pesar de la propaganda gubernamental, el resultado de la consulta denota que los mexicanos no cayeron en su juego. La consulta fue un completo fracaso: solo votó el 7%. Y no, no fue culpa del INE, la gente ya se cansó de distractores, de estupideces, y de un presidente que solo habla horas y horas, en vez de resolver los problemas nacionales", puntualizó a través de un nuevo video que difundió en sus redes sociales.