Tenso intercambio en 'La Mañanera': AMLO y la periodista Reyna Haydee chocan por seguridad y corrupción

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador se vio envuelto en un cruce de palabras con la periodista Reyna Haydee Ramírez, reconocida por sus cuestionamientos recurrentes al mandatario.

La reportera abordó al presidente con interrogantes sobre la presencia del Estado en situaciones de violencia, mencionando casos como Texcaltitlán, Estado de México, y las autodefensas en diversas entidades. "¿Dónde está el Estado, presidente, para garantizar la seguridad de los mexicanos?", cuestionó Ramírez.

López Obrador respondió asegurando que se trabaja para asegurar la paz y seguridad, pero la periodista persistió con inquietudes sobre la eficacia de dichos esfuerzos, citando casos específicos de violencia en distintas regiones del país.

Te puede interesar: "Primera vez en la historia": AMLO elegirá a Ministra de la SCJN ante la 'caída' del acuerdo en el Senado

Además, Reyna Haydee Ramírez no escatimó en cuestionar al presidente sobre la utilidad de las estadísticas de seguridad para la población, señalando que a pesar de contar con cifras, la violencia persiste.

También abordó las investigaciones periodísticas que vinculan a su hijo, Andrés López Beltrán, con la entrega de contratos a sus amigos.

No tenemos nada que ocultar, es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie y no hay ninguna prueba que mi hijo haya participado, pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo que le dieran un contrato a un empresario, es un invento porque están en contra mía”, contestó Lopez Obrador.