Revocación de mandato: INE aclara viral video de representante de Morena marcando boletas en casilla de Celaya

CELAYA, Guanajuato.- Durante el ejercicio de revocación de mandato se hizo viral el video de un representante de Morena marcando boletas en una casilla de Celaya que causó revuelo y generó especulaciones que más tarde fueron aclaradas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En el video se ve la persona en cuestión, que se abstuvo de proporcionar su nombre, firmando boletas por la parte de atrás y fue captado en una grabación de 43 segundos.

Se viraliza video de representante de Morena en casilla de Celaya

En el video también se aprecia un diálogo entre el representante morenista con uno del INE.

Representante del INE: -¿Quiere contar una por una señor?- Representante de Casilla de Morena: -No, marcarlas por la parte de atrás- Representante del INE: -¿Firmarlas? ok, mire, en ese caso podemos hacer, ¿Cuántas lleva ya firmadas?. No, no, no, no, no me las desprenda del block por favor, porque van foliadas, las puede firmar, claro que sí, pero no me las desprenda, porque si no llegamos a ese block al usarlas estas permanecen inválidas.

Explican qué hacía marcando boletos en casilla de Celaya

Funcionarias de casillas comentaron que la persona grabada en la casilla 481, de la colonia Jacarandas, estaba realizando una acción que es permitida.

Estaba checando que estuvieran todas las boletas correctas, que no falten boletas en el block que les dan, estaba contando las boletas”, dijo una joven funcionaria de casilla.

El representante también señaló que tenía la facultad para hacerlo, además de agregar que le encargaron hacer eso.

Yo tengo la facultad, el partido de Morena me lo solicitó, entonces por eso, no las marque, las estoy firmando por la parte de atrás, nada más, yo soy representante de Casilla de Morena”, dijo.

INE aclara viral video en casilla de Celaya

Más tarde el INE publicó un hilo para explicar y aclarar lo hecho por el representante de Morena en el viral video en una casilla de Celaya.

La normatividad indica que todas y todos los representantes de partido en las casillas pueden, si así lo desean, firmar la parte de atrás de las papeletas, para reforzar las garantías de certeza. (2/3) — @INEMexico (@INEMexico) April 10, 2022

En el tuit, el Instituo señala que la persona no firma las boletas por delante, sino por detrás, acción que de acuerdo a las normativas, todas los representantes de partido en las casillas pueden hacer, si así lo desean, con el fin de facilitar conteos de boletas y garantizar la certeza de las cantidades.

También incluyó un video de un capacitado del INE explicando lo sucedido en la casilla de Celaya.