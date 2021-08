Mañanera de AMLO: “Si la gente dice que me vaya me voy”, enfatiza AMLO de la consulta popular de revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO.- La Consulta Popular sobre la Revocación de Mandato es moral y aunque la ley no sea retroactiva, acatará la decisión que el pueblo elija, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre el escenario que advierte sobre el ejercicio previsto para marzo de 2022 y las declaraciones de Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre que que no hay condiciones legales ni presupuestales para hacerla y que se venció el plazo para aprobar la ley reglamentaria, además de que no se puede aplicar la ley de forma retroactiva.

No es un asunto legal que si es retroactiva o no es retroactiva, si la gente dice que me vaya, sea o no retroactiva la ley, me voy; sea o sea de aplicación retroactiva me voy. Cómo voy a estar aquí si no tengo el apoyo de la gente”, dijo.

Consulta de revocación de mandato es moral: AMLO

López Obrador aseguró que promoverá la Consulta Popular sobre la Revocación de Mandato, pues “no es asunto legal únicamente, es un asunto moral, de dignidad, de principios”.

El mandatario aseguró que si se realiza la consulta y los ciudadanos deciden que se quede, se queda.

“Si decide que me vaya me voy, ni modo que vaya buscar un abogado a pedir que me asesore, a Diego Fernández de Cevallos, a los constitucionalistas del periodo neoliberal”, bromeó.

AMLO promoverá consulta popular de Revocación de Mandato

El Presidente afirmó que la Revocación de Mandato se llevará a cabo y que el la promoverá.

“La voy a promover para que la gente lo decida y no es la primera vez, yo desde que fui Jefe de Gobierno en la Ciudad de México y en dos ocasiones llevé a cabo una consulta telefónica para que la gente se expresara si quería que no siguiera o que me fuera, dos consultas; no es una cosa nueva, creo en eso”, indicó.