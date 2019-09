Revelan nombres de los que inscribieron ilegalmente a AMLO como socio de empresas

CIUDAD DE MÉXICO.-Fueron revelados los nombres de los funcionarios que de forma ilegal habrían inscrito como socio al presidente Andrés Manuel López Obrador para la creación de 26 empresas en el estado de Veracruz.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo que Claudia Olivia Martínez Rodríguez y Óscar Manuel Montoya Landeros del Sistema de Administración Tributaria (SAT), serían los responsables de inscribir tanto al presidente como a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrrez Müller, como socios.

Un total de 26 empresas inscritas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuyos socios son el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, detectó la Administración General de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

López Obrador dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina que la inscripción al padrón del SAT se realizó el 15 de agosto de 2019 en Boca del Río, Veracruz por Claudia Olivia Martínez Rodríguez, asesor fiscal integral de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz “2”.

Quién sabe porqué hicieron esto, hay muchas posibilidades, hay que analizarlo, desde luego que lo está investigando el SAT; los felicito porque tienen un sistema para advertir cuando hay operaciones extrañas, irregulares y esté fue el caso”, dijo.

El mandatario precisó que ya se realiza una investigación sobre la inscripción de las empresas en donde necesariamente omitieron información o falsificaron documentos para poder realizar la operación.

“Decir a la gente que no tengo empresas y que no soy socio de nada ni mi esposa. Están muy mal acostumbrados, imagínense hacer esto; como sea, si fue por venganza alguien que quiso vulnerar el sistema del SAT o alguien que en efecto constituye estas empresas, que puede hacer negocio engañando de que soy socio de la empresa o mis adversarios políticos para que el día de mañana aparezca de que estoy yo haciendo negocios chuecos”, dijo.

La inscripción de las empresas se realizó fuera del horario laboral a las 00:00 horas, la actividad registrada es “otros intermediarios del comercio al por mayor”, el representante legal de todas es Oscar Manuel Montoya Landeros, coordinador Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.

Las compañías no cuentan con soporte legal de documentos, precisa una nota informativa entregada a la fuente presidencial, no cuentan con firma electrónica ni contraseña de RFC y ninguna ha facturado.

“Vamos a esperar el informe del SAT; lo di a conocer ahora porque ayer me informaron, para que no vaya a ser que ya estén cometiendo ilícitos utilizando estas empresas, que están canceladas en el SAT y que se constató que no han hecho operaciones, pero no se sabe”, precisó el Presidente de la República.