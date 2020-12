Restricciones de viaje en la frontera seguirán hasta el 21 de enero

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de Relaciones Exteriores comuicó que las restricciones de viaje hacia Estados Unidos se mantendrán hasta el 21 de enero del 2021.

En un comunicado la SRE detalló que "tras revisar el desarrollo de la propagación de COVID-19 y debido a que diversas entidades se encuentran en color Naranja del Semáforo Epidemiológico, planteó la extensión por un mes más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común".

Agregó:

"Las restricciones se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo. Ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza que estarán vigentes hasta las 23:59 hrs. del 21 de enero de 2021".

Por su parte, Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México, señaló que "las tazas de infección del Covid-19 a ambos lados de la frontera no permiten reducir las restricciones a los cruces fronterizos, por lo que nos vemos forzados a prorrogarlas nuevamente hasta el 21 de enero por lo menos".

"Este año la celebración de las fiestas tiene que ser moderada, para que en el futuro podamos volver a la alegría que las caracteriza, y para que los familiares que tanto queremos sigan con nosotros", afirmó.

Por último, detalló una vez más que "la pandemia no ha terminado y no es el momento para ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Y el migrar ilegalmente en estos tiempos de pandemia, y ponerse en manos de traficantes, no es una solución sino la peor decisión".