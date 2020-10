Respalda Sedena que militares realicen trabajos de construcción de obras

TULUM.- El Gobierno mexicano defendió el creciente rol del Ejército en la construcción de obras prioritarias del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien este domingo supervisó el avance del Tren Maya en Yucatán, en el sureste.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), respaldó el uso de militares para construir el sexto y séptimo tramo del Tren Maya, el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles de Ciudad de México, más de 2.600 sucursales del Banco del Bienestar y 266 cuarteles de la Guardia Nacional.

"Al respecto, permítanme expresar que las tareas que nos ha asignado nuestro comandante supremo, no son ajenas a nuestras visiones, estas se encuentran comprendidas en el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área mexicanos", manifestó el general desde Tinum, Yucatán.

El papel de las Fuerzas Armadas ha despertado críticas al actual presidente, quien en su primer año de gobierno en 2019 incrementó el gasto militar en 12,8 % hasta los 126.000 millones de pesos (más de 5.900 millones de dólares), el equivalente a 0,5 % del PIB, según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Sin embargo, el titular de la Sedena argumentó que la ley les "mandata hacer acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país".

El secretario negó que esto impida a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad pública, como también lo ha ordenado el Gobierno de López Obrador con un decreto publicado en mayo.

"Estas acciones forman parte de la naturaleza y razón de ser de nuestras Fuerzas Armadas, que sirven al pueblo de México con la garantía de que jamás descuidamos una tarea para cumplir otra", sostuvo el general Sandoval.

Con el evento en Tinum, López Obrador concluyó una gira de fin de semana para supervisar el Tren Maya, que tendrá una inversión total estimada de 5.000 millones de dólares para 1.460 kilómetros de extensión en los cinco estados del sureste: Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo.

El mandatario, quien dio el banderazo de arranque de obras en junio, justificó el uso de soldados con el argumento que el proyecto debe estar listo para 2023.

"Me ayuda mucho, me da tranquilidad, me aligera la carga el que en el tramo de Tulum hasta Escárcega, la verdad que son dos tramos, el 6 y el 7, trabajen los ingenieros militares porque eso es una garantía de que vamos a concluir en tiempo", declaró.

En el evento también participó el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, quien aseguró que han realizado 30 asambleas regionales con más de 10.300 autoridades y representantes de 1.440 comunidades indígenas, quienes aprobaron el Programa de Desarrollo del Tren Maya.