Reprograman comparecencia de Alfonso Durazo ante el Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- A fin de explicar la situación de seguridad pública en el País y sobre el operativo llamado “Culiacanazo” donde se detuvo a Ovidio Guzmán López para posteriormente librarlo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, difirió hasta el 5 de noviembre la comparecencia ante el Senado.

Y es que hasta el momento, el Senado no ha recibido el informe solicitado tras los hechos registrados hace dos semanas en Culiacán, donde se llevó acabo el operativo fallido que permitió la liberación del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán López.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD dijo durante una entrevista a Milenio que el cambio de fecha se debe a una propuesta del gobierno porque el Senado no la ha solicitado “pero nosotros no tenemos problema en que se modifique. Finalmente eso no cambia lo que tenga que explicar de si había orden de operaciones, quiénes eran los responsables”.

El coordinador panista, Mauriki Kuri, señaló que el tema central será pedir explicaciones sobre el operativo fallido, quién dio la instrucción y cómo avanzan las investigaciones, debido a que es un tema que no puede quedar sin explicaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el número de muertes por las balaceras registradas hace dos semanas, ha incrementado a 14.

Con información de Milenio