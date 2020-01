Reportan estable a posible infectado de coronavirus en Michoacán

MICHOACÁN.- El director de Servicios Médicos en Michoacán, Carlos Ramos, informó que el único caso de probable coronavirus en la entidad se encuentra estable por el momento.

El paciente, un ciudadano chino de 31 años, se encuentra en su casa bajo vigilancia médica permanente.

“Él se encuentra estable clínicamente, de hecho, desde el día de ayer llegó por su propio a la valoración; incluso es un cuadro clínico, al momento es leve, en cuanto a sus signos y síntomas respiratorios. No ameritó hospitalización”, explicó Ramos.

Y es que hasta el fin de semana se darán a conocer los resultados del análisis clínico, por lo que el estudiante se mantendrá bajo tratamiento médico propio de un resfriado común.

El funcionario de la Secretaría de Salud dijo que debido a que se trata de un virus nuevo, no hay vacuna, sin embargo, no hay porqué considerar la situación como una emergencia epidemiológica.

“Medidas preventivas que son muy sencillas como el lavado de manos con agua y jabón, la protección al estornudar o toser con el pliegue del brazo, evitar los lugares concurridos; pero no las medidas así que como de pronto generan pánico, como cerrar eventos, dejar de hacer actividades propias de las personas, porque realmente no está la magnitud de ese nivel y al menos en México no tenemos un caso confirmado hasta el momento”, expersó.

Autoridades de salud señalan que la única manera de contagiarse es por contacto directo con el portador del virus y no por otra vía.

