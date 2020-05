Reportan baja en delito de robo y saqueo a comercios durante cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO.- De nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no relajar la disciplina ante la contingencia del coronavirus Covid-19 e informó que a pesar de que se pensaba que aumentaría el robo y saqueos a comercios, en las últimas semanas ha habido una baja en este delito, en el que se han detenido a 240 personas, 166 de ellos, vinculados a proceso.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal pidió a la población seguir este miércoles la conferencia de prensa del gabinete de salud de las 19:00 horas porque se dará información sobre nuevas proyecciones de la pandemia en diversas partes del país.

El mandatario señaló que si la población mexicana no hubiera acatado las medidas de sana distancia, se hubieran saturado los hospitales y se hubiera registrado un mayor número de muertos por la pandemia.

No debemos de relajar la disciplina, ya faltan pocos días, eso es lo que nos dicen los especialistas eso es lo que se proyecta en el comportamiento de la pandemia. Ya en el Valle de México de acuerdo a esas proyecciones -anoche tuvimos una reunión con todo el sector salud- y se piensa que va a ir bajando el número de contagios, pero depende mucho de que mantengamos nuestra disciplina que todavía estemos en casa, que se guarde la sana distancia para no tener de nuevo un incremento en el número de contagios, que podamos ir a la baja.

"Ya falta poco también es importante, mucho muy importante que se tomen cuenta que lo más destacado, lo que hemos logrado entre todos, precisamente por hacer caso a las recomendaciones aún con el sacrifico ha sido el que no ha desbordado la pandemia, porque tenemos afortunadamente camas en hospitales para la atención a los enfermos y también para los que requieren terapia intensiva y esto fue verdaderamente importante, destacadísimo, porque si no se hubiesen tomado las medidas, nos hubiese rebasado la pandemia, y no solo se hubiese saturado los hospitales, sino estaríamos lamentando más pérdida de vida".

Señaló que del 20 de marzo al 30 de abril si se registraron robos a comercios, y del 30 de marzo al 15 de abril bajaron, y del 25 de abril a la fecha no se han registrado estos delitos, "buen comportamiento, más que nada es el llamado a que nos portemos bien".

En una gráfica que mostró el mandatario se indica que, debido a la oportuna reacción de las fuerzas de seguridad, especialmente de la Guardia Nacional se han evitado saqueos a tiendas de autoservicios y almacenes.

"El seguimiento de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional y de Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con sus similares de los estados, se han detectado convocatorias vía redes sociales (principalmente) a saqueos o robos, los cuales han sido frustrados y en muchos casos deteniendo a los responsables, hasta la fecha un total de 240 detenidos y 166 vinculados a proceso".

López Obrador indicó que se pensaba que en la pandemia iba a haber maltrato al interior de las familias, pero "no al contrario, en una encuesta reciente se manifestó que una de las cosas buenas que nos dejó esta pandemia es que hubo un encuentro familiar".

"Se decía que iba a ver violencia intrafamiliar y no la hubo; otra cosa, la fiesta para que se contagiaran masivamente, las convocatorias no prosperaron, ¿a qué se debe? al buen comportamiento de los ciudadanos", comentó.