Renace Va por México y PRD acusa a PAN y PRI de no tomarlo en cuenta

CIUDAD DE MÉXICO.- Apenas “renace” Va por México y ya trae sus “broncas”.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, denunció la repartición de cuotas entre el PRI y el PAN en el proceso electoral de 2024, inmediatamente después del anuncio del renacimiento de la alianza Va por México.

Al término de la conferencia de prensa en la que se anunció el renacimiento de la coalición Va por México, Zambrano lamentó que Marko Cortés, dirigente del PAN, haya anunciado que serán ellos quienes determinarán las candidaturas a la Presidencia de la República y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Ese es un acuerdo que hicieron ellos bilateralmente, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Para que quede claro: es un acuerdo bilateral de ellos, no podemos aceptar esto a menos que la sociedad civil en un pronunciamiento dijeran ‘aceptamos esas reglas’", dijo el líder perredista.

Jesús Zambrano aseveró que no están de acuerdo, porque los partidos deben escuchar a la sociedad civil, en lugar de hacer una distribución de cuotas.