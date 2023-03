Relacionan a Sedena con Pegasus y AMLO responde "es inteligencia, no espionaje"

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, argumentó que el Ejército realiza labores de "inteligencia" no de "espionaje" tras una investigación presentada por Animal Político que documentaron que las Fuerzas Armadas usan el software de Pegasus para monitorear a activistas.

Que quede claro: nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales. Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor”, afirmó el mandatario en su rueda de prensa diaria.