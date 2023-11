Reinventa Bylsa Drilling la exploración minera con perforadora eléctrica

Con la antesala de un gran esfuerzo para estar a la altura de las demandas y los retos ambientales de la actualidad, y lograr una minería amiga del medio ambiente, la empresa Byllsa Drilling reinventó su herramienta de exploración.



El pasado 15 de noviembre, teniendo como escenario un magno evento social en la capital sonorense, la compañía presentó lo que ya es considerado un hito en la industria minera al lanzar al mercado su perforadora eléctrica Net Zero.



Ante invitados como directivos de las principales empresas del sector minero en México y funcionarios de Gobierno, Benjamín Lagarda, CEO de Bylsa Drilling, consideró que la perforadora Bylsa Green Otis EMP representa un cambio de paradigma en las prácticas mineras al promover la sostenibilidad.



“Tenemos una manera de explorar totalmente sustentable y sostenible, amigable 100% con el medio ambiente”, destacó el ejecutivo.

Reinvención en exploración

El mundo y sus habitantes demandan industrias limpias, resaltó Lagarda, y la minería no es ajena a esta solicitud por lo que es imperativa una reinvención en la forma de hacer exploración en la actividad.



“Significa adoptar y asumir el reto de incorporar en todos nuestros procesos, la tecnología y los cambios en las herramientas con que llevamos a cabo nuestra actividad, creemos firmemente que nosotros vamos a ser la pieza que cambiará el mundo en la forma de explorar”, apuntó.



La perforadora “verde” Net Zero, aseguró, será el ejemplo y punta de lanza para hacer cosas distintas en la minería mexicana, al establecer nuevos estándares en exploración hacia el futuro.



“Lo que a nosotros nos corresponde en el área de exploración, innovando, creando y reinventando, es traer una máquina 100% eléctrica que va a poder perforar y barrenar con la misma capacidad que una de combustión, lo que eliminará las emisiones de carbono y excluye la contaminación por ruido”, expresó.

Hora del cambio

El CEO de Bylsa Drilling destacó la importancia del lanzamiento de la perforadora eléctrica Net Zero: “Es la hora de dar el siguiente paso. Reinventa, acepta el cambio y cambia la industria”.



Bylsa Drilling está comprometida en satisfacer las exigencias actuales de un mundo y una industria minera que están en constante evolución, reinventando la forma en que se realiza la exploración minera, mediante la adaptación de procesos y tecnología que conlleven a soluciones a favor del medio ambiente.



La principal reinvención de la Net Zero es la transformación de su perforadora, utilizada en el proceso de exploración, a energía eléctrica, lo que reduce de forma significativa la contaminación sonora, así como la emisión de aceites y dióxido de carbono.



“La nueva perforadora es 100% portátil, puede ser ensamblada en menos de 24 horas y ofrece la misma capacidad y rendimiento que las máquinas convencionales de combustión”, explicó Benjamín Lagarda en el evento de presentación.

Gran lanzamiento

La Bylsa Green Otis EMP (Electric Man Portable) fue develada luego de caer un impresionante telón negro tras el cual estaba instalada la perforadora a baterías, que simboliza un cambio radical en la industria minera.



Flanqueada por fuegos artificiales y entre aplausos, durante la ceremonia se contó con la presencia del equipo técnico de Bylsa Drilling, quienes arrancaron la perforadora para demostrar a los espectadores lo silencioso que resulta este equipo de perforación que marcará el futuro en la actividad.



Cabe destacar que la perforadora recibe su nombre al ser amigable al ser humano y al medio ambiente.



“Es una reinvención, es una revolución verde para la barrenación el mundo minero, su uso permite el logro de metros sustentables y en cumplimiento de los principios de la ESG (Environmental, Social, and Governance), lo que incide en la barrenación libre de accidentes”, recalcó el empresario.

Innovar y reinventar

Con la nueva perforadora sustentable, Bylsa Drilling ha superado el reto de minimizar la contaminación relacionada con el combustible, los aceites y el ruido.



“No se trata sólo de innovar, sino de reinventar”, expresó el CEO, “hemos creado una perforadora 100% portátil que no requiere caminos, se desmonta y se monta en menos de 24 horas y, lo que es más importante, su conversión a energía eléctrica minimiza el impacto medioambiental”.



El lanzamiento de la Net Zero no es sólo un logro técnico, resaltó, sino es un fuerte mensaje a la industria minera global, ya que Bylsa Drilling no únicamente busca liderar en innovación tecnológica, sino también ser un referente en la transformación hacia prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.



La perforadora es un ejemplo claro de cómo la tecnología y la visión pueden colaborar para un futuro más sostenible.



“Bylsa Drilling se enorgullece de ser pionera en este movimiento y se compromete a seguir liderando con el ejemplo, marcando el camino para una minería más limpia y responsable”, concluyó Lagarda.

“Creemos firmemente que somos la pieza clave para cambiar la forma de explorar en el mundo. Estamos orgullosos de ser los pioneros en esta iniciativa y de ser una empresa 100% mexicana”

Benjamín Lagarda Burton CEO de Bylsa Drilling

Histórico



La perforadora Bylsa Green Otis EMP fue llamada “Otis” debido a que sería presentada el pasado 25 de octubre en Acapulco, Guerrero, en el marco de la Convención Internacional de Minería 2023;sin embargo, la situación de emergencia por el huracán categoría 5 que devastó el Puerto lo impidió.