Regreso a lo natural

No son algo nuevo, pero sí una tendencia en el mundo del vino. Se trata de las producciones que huyen de los aditivos químicos y las correcciones, ponderando vinificaciones menos invasivas: son los vinos de mínima intervención, también conocidos como naturales.

Desde pequeños sedimentos hasta jugos bien turbios son características de los también conocidos como "vinos de garage", ya que suelen ofrecer producciones bastante limitadas, exclusivas y representativas de una zona, especifica Marco Pozzali en su libro “La Gramática del Vino”.

Evitar el término "vino natural" es la recomendación de Hans Backhoff Guerrero, presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV) para referirse a este tipo de caldos que están en auge en el país desde la pandemia, pero que tienen más de diez años elaborándose en territorio nacional, siendo Baja California y el Bajío los que llevan la delantera.

"El término correcto es 'vinos de mínima intervención'. Son vinos elaborados con la mínima intervención (humana, química y tecnológica) tanto en el cultivo de la uva como en la vinificación. En un sentido estricto, los vinos naturales son aquellos que se producen espontáneamente, sin añadir o quitar nada durante la elaboración", detalla el también director general de Monte Xanic.

En la apariencia turbia de esta rama de vinos, su nariz compleja, refrescante acidez y baja graduación alcohólica, el chef y sommelier Gerardo Cendejas encontró una pasión desde el 2015 en un viaje a San Francisco, California. A partir de entonces, se ha dado a la tarea de acercar las mejores expresiones a la Ciudad, hasta que en 2018 formalizó su proyecto de importación y distribución Vinos Libres México.

"Hay una corriente que les llama jugos en lugar de vinos y eso describe el sabor del vino de mínima intervención, es ir al fondo de los sabores de cada elemento. No encuentras notas que recuerdan crianzas muy largas, contacto con madera o ahumados excesivos; son más complejos en aromas y sabores que atraen y me parecen más divertidos. Los aromas son más entrelazados, me parece más un tejido que aromas segmentados", detalla el tapatío, copropietario de I Latina y Anita Li.

Se trata de una práctica milenaria, ya que los humanos han hecho jugo de uva fermentado sin aditivos químicos durante miles de años, hasta la llegada de los sulfitos (aditivo utilizado como conservante). Sin embargo esto no quiere decir que se algo sencillo, pues la forma tradicional de hacer vino con levaduras autóctonas es todo un reto.

"Hacer este tipo de vino es más complicado porque no corriges, no 'retocas la foto', debe de quedar bien desde que la haces. Son vinos que tienen mucho respeto por la uva en el campo hasta el proceso de vinificación. La clave está en que no hay manipulación, necesitas un excelente grano (fruta), campo y máster haciendo vino", advierte Cendejas.

¿Cuáles probar?

Lune Pop 2021

Tinto de maceración carbónica

Uva: Zinfandel

Origen: Mendocino County, E.U

Productor: Subject to Change

La Stoppa Ageno 2019

Vino naranja

Uvas: Malvasia di Candia, Ortrugo y Trebbiano

Origen: Emilia Romana, Italia

Productor: La Stoppa

Fincas Mx Pet Nat Rosé

Vino rosado

Uva: Zinfandel

Origen: Valle de Guadalupe, México

Productor: Fincas MX