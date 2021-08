Regreso a clases: Padres de familia cierran escuela en Azcapotzalco

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras cientos de escuelas reiniciaron clases, padres y madres de familia cerraron de forma simbólica la escuela primaria "Amalia González Caballero", en la alcaldía Azcapotzalco, como protesta de que sus hijos inicien este nuevo ciclo escolar de manera presencial.

Los padres de familia mencionaron que las instalaciones de la primaria están en malas condiciones para iniciar clases presenciales y denunciaron que no cuentan con electricidad ni agua, por lo que pidieron clases híbridas.

Cerca de las 08:00 horas de este lunes, al menos 50 padres y madres de familia se acercaron a la escuela como protesta por las clases de forma presencial.

Aunque el cierre fue simbólico, al menos 20 estudiantes ingresaron a la escuela primaria, mientras los padres y madres de familia se manifestaban en la puerta del plantel.

Nos manifestamos porque la escuela no está en condiciones de clases presenciales, no tiene luz ni agua. Las autoridades de la escuela mencionaron que eso está fuera de sus manos. El viernes, aquí, en una junta nos dijeron que les habían dado órdenes porque en la gaceta oficial no estaban permitidas las clases virtuales y que sólo atenderán a los niños en clases presenciales o perderían el año", explicó Giovana Valencia, madre de familia.