Mañanera de AMLO: “No me importa que la mayoría esté pensando en no regresar; yo voy a sostener que es indispensable”, declara AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque haya resistencia al regreso a clases para finales de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que dará debate y sostendrá la necesidad de volver a las aulas.

Yo voy a dar debate, no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar; yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños”, dijo.

López Obrador criticó una encuesta en donde la mayoría de los encuestados opinan no regresar a clases.

Regreso a clases indispensable para los niños

“Porque hay una postura a que no haya clases; no sé si consciente o inconscientemente por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales. Vi una encuesta en donde la mayoría dice no al regreso a clases”, indicó.

El mandatario hizo un llamado a maestros, padres de familia, gobiernos estatales y municipales a limpiar las escuelas.

Vamos todos a limpiar las escuelas y que los gobiernos municipales destinen recursos y lo va hacer el gobierno federal, porque se trata de una labor fundamental, es la educación”, dijo.

¿Cómo será el regreso a clases en México?

El Presidente adelantó que la próxima semana Delfina Gómez Álvarez, asistirá a la conferencia matutina para dar detalles sobre el regreso a clases.

“Hacer un llamado a las maestras y maestros y al sindicato que nos ayuden, porque necesitamos remontar el atraso causado por la pandemia”, precisó.