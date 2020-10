Regresan dinero a hombre que compró horno para pizzas y le enviaron una batidora; quiere emprender negocio

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Flores quedó desempleado desde hace un mes a causa de la pandemia y decidió emprender un negocio, pero tuvo que pasar por un rato amargo antes de eso, pues al pedir un horno por internet, lo que recibió fue una batidora industrial descompuesta y demás cosas inservibles.



Luego de que se viralizara su historia compartida por El Universal, el hombre pudo recuperar su dinero, pues el vendedor se puso en contacto con él tras saber de dicha entrevista.



El hombre de 50 años se desempeñaba como reportero en la Ciudad de México y tras su despido solo tenía dos opciones: "quedarme a llorar o emprender algo con los pocos ahorros que tenía" dijo.



Decidió trasladarse a Morelos, pero antes, desde la Ciudad de México, comenzó a comprar el equipo para su negocio desde internet y así es como conoció a quien dijo llamarse Miguel Ángel Rivera Tapia, a quien supuestamente le compraría un horno para hacer pizza, mismo que nunca llegó, solo el referido artículo inservible y demás cosas.



Decidió hacer público su caso ante la desesperación de haber quedado en números rojos, pues había invertido todos sus ahorros para poner su negocio. La historia cobró tal relevancia que el vendedor contactó con él.

Declaró:

Fue la noche de ayer que me contactó luego de ocho días de angustia, coraje y desesperación porque no tenía respuesta. Me dijo que familiares, contactos y clientes le habían comentado sobre la nota en el periódico".