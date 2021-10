Reforma eléctrica: Casas y negocios generarán luz con paneles

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que ya se aceptó el primer cambio a la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, en consenso con las bancadas del PRI y del PVEM y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para permitir a los hogares y pequeños negocios la instalación de paneles solares sin ninguna restricción a fin de que generen energía eléctrica para autoconsumo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Mier explicó que la instalación de paneles solares en hogares y negocios será respetada por la CFE, e incluso que la energía que generen se pueda subir a la red, porque no lo harán para comercializarla ni se va a lucrar con ello.

Explicó que, al contrario, se va a generar un ahorro y electricidad propia, por lo que las bancadas de la Cuarta Transformación están a favor de esta modificación, que debe quedar incluida en la reforma.

Hay una cuestión en la que todos estamos convencidos que han propuesto el PRI y el Verde, que dice que quede establecido en el texto la necesidad de que, por ejemplo, ya es una primera [modificación], creo que le llaman generación indirecta, es decir, que una familia tenga en su casa su panel solar para tener electricidad para autoconsumo, o un pequeño negocio, y eso lo vamos a respetar.

Casa o negocios podrán generar su electricidad

"Que puedan generar su energía en sus casas o pequeños negocios y el resto de lo que puedan generar lo suban a la red. No tenemos ningún problema porque no la van a comercializar, no van a lucrar; al contrario, van a generar un ahorro y van a generar su propio fluido eléctrico. Nosotros estamos a favor de eso, pero tiene que quedar incluido", adelantó Ignacio Mier.

Explicó que esta modificación está consensuada y ya se platicó con funcionarios de la CFE.

Asimismo, dijo que gracias a la investigación periodística de EL UNIVERSAL conoció que hay 16 diputados federales del PRI que tienen dudas de la reforma eléctrica, por lo que adelantó que va a insistir en convencerlos, invitarlos y persuadirlos de sus bondades.

Buscan convencer a 16 diputados del PRI

"Estamos casados y comprometidos con sacarla adelante, incluido el convencer a estos 16 diputados del PRI, no me voy a cansar. Yo agradezco este trabajo de investigación periodística de EL UNIVERSAL de identificar quiénes tienen dudas para hablar con estos 16 diputados de Coahuila, Nuevo León, Veracruz y del Estado de México", dijo Mier.

Argumentó que esta reforma constitucional es en beneficio de México, no a favor de Morena o de un proyecto personal, "es un tema que compete a la nación. Tiene que ver con asuntos de soberanía nacional y de seguridad nacional, como lo tiene cualquier país del mundo.