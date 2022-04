La diputada federal Alexis Gamiño es expulsada de PVEM tras votar en contra de la Reforma Eléctrica

Luego de votar en contra de la Reforma Eléctrica, la bancada del Partido Verde Ecologiosta de México (PVEM), solicitó la expulsión de sus filas a la diputada federal Rocío Alexis Gamiño García.

Gamiño García decidió no votar a favor de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como si lo hizo todo su grupo parlamentario, por lo que este ultimo solicitó de manera formal su baja.

Hasta el momento es la primera representante de la 65 legislatura sin partido político y se desconoce si la oposición le ha ofrecido sumarse a cualquiera de sus bancadas.

Diputada Rocío Alexis Gamiño García, Causa BAJA”, señala el oficio que envió Puentes Salas al Presidente de la Cámara baja Sergio Gutiérrez Luna.

Rocío Alexis Gamiño García, explicó el sentido de su voto contra la reforma eléctrica a través de redes sociales, y argumentó que lo hizo “por mis hijos, tus hijos, México y las futuras generaciones”, además que agradeció las muestras de apoyo y de cariño.

Debemos mirar al futuro como lo está haciendo el resto del mundo. México merece crecimiento, globalización, avanzar en esta nueva época, no un retroceso, no dando el poder a un solo órgano, no destruyendo el patrimonio que la naturaleza nos aporta".