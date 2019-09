"Reconozco la voluntad democrática de AMLO", Laura Rojas

CIUDAD DE MÉXICO.- La recién electa presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), asegura que, más que ser una panista, será una política de Estado al frente del Palacio Legislativo, y ofrece ser institucional, imparcial y que respetará la pluralidad política que hay en San Lázaro.



En entrevista con EL UNIVERSAL a unas horas de haber asumido el cargo, Laura Rojas le reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador su convicción democrática, porque eso ayudó a que se le reconociera al PAN su derecho a presidir la Cámara de Diputados.



Además, como presidenta del Congreso de la Unión, le ofreció al Titular del Ejecutivo y al Poder Judicial un ánimo de colaboración institucional por México.



En la conversación con El Gran Diario de México, la panista mexiquense se dijo muy agradecida con todas las fuerzas políticas de San Lázaro porque es una gran oportunidad para servir a México, y ofreció poner su mayor empeño para desempeñar el cargo.

Les pidió a sus compañeros de la Legislatura que le den un voto de confianza y su voluntad para construir juntos; además adelantó que buscará institucionalizar el parlamento abierto en la Cámara de Diputados para que sea una práctica recurrente y no discrecional. Aseguró que impulsará la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en las distintas comisiones de San Lázaro, como lo hizo cuando fue senadora.



Acepta que hay un escenario complicado, pero que después de los acuerdos que se lograron este jueves las cosas puedan mejorar, sobre todo con temas como el Paquete Económico 2020, las leyes secundarias de la Reforma Educativa y la Glosa del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República.



¿Cómo se siente?

- Estoy muy agradecida por la confianza que me dieron todos los grupos parlamentarios el jueves. Se logró generar este acuerdo para que la propuesta de la Mesa Directiva lograra las dos terceras partes de la votación. No sólo estoy agradecida, sino muy comprometida, sobre todo, con conducir la Mesa de manera institucional e imparcial.



¿Se sacó la rifa del tigre? Hay quienes dicen que está complicado el escenario

- En la vida en general, no hay nada fácil: siempre se nos presentan retos que son, a la vez, oportunidades, y ésta sin duda es una gran oportunidad -yo así lo veo- para servirle a mi país desde esta posición, que me honra muchísimo y me compromete mucho a poner mi mayor empeño en realizar un gran papel en la Cámara de Diputados.



¿Qué ofrece Laura Rojas?

- Reitero, y lo quiero subrayar muchísimo, porque es el mensaje para mis compañeras y compañeros, en primer lugar, el compromiso, la certeza de que tendrán una presidenta institucional e imparcial; una presidenta que respete la pluralidad política que existe en la Cámara de Diputados y cercana; van a tener una presidenta que pueda incluso acompañarlos en sus agendas legislativas, etcétera. Laura Rojas representa a las mujeres, representa a una generación de políticos jóvenes. Soy una política conciliadora, que tiene palabra y a la que le gusta construir, generar acuerdos en beneficio de todos los mexicanos.



¿Qué le pide Laura Rojas a todas las bancadas?

- Yo les pido un voto de confianza, voluntad para que podamos seguir construyendo juntos con el objetivo de darle curso a todos los procesos que tenemos que atender en la Cámara de Diputados, y vienen varios, como el Presupuesto de 2020, la glosa del Primer Informe de Gobierno y toda la agenda legislativa que se vaya desarrollando.



¿Qué cambiaría en la Cámara de Diputados?

- Tengo varios proyectos que me gustaría impulsar, como la institucionalización del parlamento abierto, porque me parece que la Cámara de Diputados daría un gran paso si logramos establecer procedimientos estandarizados, por ejemplo, en las comisiones, sobre cómo hacer las consultas, las consultas sobre el análisis de alguna iniciativa que se esté debatiendo, cómo se debe de publicar, informar o socializar la información que se recolecte del parlamento abierto... En fin. Se habla mucho de un parlamento abierto en la Cámara, pero cada quien tiene un concepto diferente, y la verdad es discrecional, depende de la voluntad de los presidentes de las comisiones si lo hacen o no, entonces sería un gran logro y un paso importante de la Cámara de Diputados abrirse a los ciudadanos y de institucionalizar estos mecanismos de parlamento abierto. También voy a proponer que la Cámara de Diputados acompañe la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en nuestro país a través de las diferentes comisiones, así como hicimos en el Senado.



¿No va a ser rehén de Morena por su mayoría?

- No tengo una respuesta para esa pregunta. Sería mejor que eso se lo preguntaras a ellos.



¿Por qué le decía a Porfirio Muñoz Ledo que necesitará suerte?

- Siempre se dice así cuando alguien te desea suerte. Fue una respuesta muy espontánea, una contestación de "Sí, muchas gracias".



¿Ve complicado el escenario?

- Yo confío en que a partir de los acuerdos a los que llegamos ayer [jueves], las cosas van a mejorar. Por supuesto, siempre es complicado cuando las cosas se tensan; siendo legisladora me ha tocado, varias veces, tener momentos de tensión, pero esos instantes, al final del día, también se superan, y por un bien mayor. Todos los legisladores, todos los diputados, tenemos muy claro que lo que realmente importa es que nos pongamos a trabajar en todas las cosas que tengamos pendientes: el Presupuesto de 2020, la glosa del Primer Informe de Gobierno, las leyes secundarias de la Reforma Educativa, vaya, toda la agenda legislativa que se nos viene y que tenemos que generar y con toda nuestra voluntad a fin de crear un ambiente de trabajo colaborativo y un ambiente en el que podamos trabajar en la construcción de acuerdos y desahogar el trabajo, que es lo que realmente le importa a la gente: que trabajemos en favor de ellos y que de verdad demos resultados.



¿Creyó que ya no sería presidenta de la Cámara al ver pasar tantas votaciones que fueron rechazadas?

- Esa pregunta no la voy a contestar; me la guardo para mí.



Pero fueron momentos muy tensos, ¿no?

- Sí, claro que fueron momentos complicados, pero lo que yo resalto de este proceso es que siempre hubo la voluntad política de todos los grupos parlamentarios para encontrar cómo sí, y al final se logró: el PAN tuvo la voluntad de estar modificando sus propuestas, hubo una apertura por parte de Morena para dar, al final del día, los votos para la propuesta final que hicimos; se tuvo el respaldo y acompañamiento de los partidos de la oposición -a éstos, de manera particular, les agradezco mucho, porque ellos se mantuvieron siempre acompañando nuestras propuestas y fueron muy solidarios; además aguantaron todas las horas que estuvimos ahí.



Ahora le veremos a un lado del presidente Andrés Manuel López Obrador en los eventos protocolarios, y sobre todo el 15 de septiembre. ¿Qué le dirás al Jefe del Ejecutivo?

- Yo le quiero decir, en primer lugar, que reconozco su convicción democrática, ya que eso, en gran medida, ayudó a que no se modificara la Ley Orgánica y a que no se aplicara para esta Legislatura; también ayudó a que se le reconociera el derecho al Partido Acción Nacional a presidir la Cámara de Diputados. Quiero reconocer eso, la convicción democrática del Presidente, y de igual manera decirle que encontrará en la presidenta de la Cámara de Diputados un ánimo de colaboración institucional por México.



¿En la Mesa Directiva no serás una panista, sino una política de Estado?

- Exacto. [Andrés Manuel López Obrador] es el Titular del Ejecutivo; yo soy la presidenta del Congreso de la Unión, e igual que con el Poder Judicial, los tres poderes debemos colaborar institucionalmente para resolver los problemas de México.