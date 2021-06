Reconoce Vicente Fox que le cayó un "balde de agua fría" por todo lo que ganó Morena y sugiere que hubo fraude

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex presidente Vicente Fox dijo que le cayó como agua fría todo lo que ganó Morena el domingo en las elecciones y sugirió que hubo fraude.

"Estaba muy alegre a mediodía y luego vino el balde de agua fría, que no estoy seguro que fue un balde de agua fría, algo pasó para que en lugares tan especiales como Campeche y Sonora, de repente apareció del sombrero del mago un ganador, que fue Layda Sansores y Alfonso Durazo", comentó en entrevista con Carlos Alazraki.

Yo me quedé con muchas dudas, que me preguntes cómo se le puede hacer hoy que está tan controlado el proceso electoral, no sé, pero creo que le hicieron, hay lugares donde la lógica no tiene total respeto".