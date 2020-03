Reclama Muñoz Ledo hipocresía en Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Porfirio Muñoz Ledo llamó hipócritas y lambiscones a los diputados de Morena, al reclamar que no le aprobaron una reserva y luego le dijeron que sí la habían apoyado.

El Presidente López Obrador ha dicho que respeta al Congreso, pero algunos de sus émulos y de sus lambiscones niegan la palabra hasta a su propio jefe.



"Me voy, que quede aquí y no les volveré a dejar pasar una más ¡hipócritas!", dijo antes de abandonar el salón de plenos y de que el proyecto se enviara al Senado para su revisión.



Durante la discusión en lo particular de la reforma al artículo cuarto de la Constitución, en la que se reconocen como derechos los programas sociales del actual Gobierno, Muñoz Ledo planteó que se hagan todas las gestiones necesarias para obtener los recursos que puedan garantizar un estado de bienestar.



La mayoría de Morena rechazó que la reserva se discutiera y fue desechada.



Muñoz Ledo dijo que en el pleno sucedían cosas misteriosas y que alguien diría que fantasmas.

El ex presidente de la Cámara relató que se tomó la votación de su reserva y resultó que tuvo una enorme mayoría en contra.



Sin embargo, dijo que habló con todos los diputados y le dijeron que votaron a favor, particularmente los de su partido.



"Tengo la información de que solo tres votaron a favor, no es que me oponga a una dictadura silenciosa, sino que me parece que la hipocresía y el doble lenguaje no caben en la 4T.



"Es infamante que en esta Cámara solo se pueden aprobar las reformas constituciones que envíe el Ejecutivo y no las que presentamos los Diputados al Congreso de la Unión", reclamó entre aplausos de diputados de la Oposición.



Agregó que habían sido unos hipócritas y salió el recinto. "Porfirio, Porfirio", gritaban los legisladores, mientras que los de Morena se quedaron callados.



La reserva de Muñoz Ledo desechada decía: "Las autoridades deberán adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y en general todas aquellas que sean necesarias para generar el máximo de recursos, a fin de lograr progresivamente el Estado de bienestar".



El legislador argumentó en tribuna que se avecinaba una crisis económica global y que México debía prever de dónde sacará los recursos necesarios para fondear la reforma recién aprobada, como deberían ser políticas anticíclicas para generar mayor recaudación y crecimiento económico.