Rechaza juez vincular a Javier Duarte por delito de tráfico de influencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, libró el delito de tráfico de influencias luego de que un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México rechazará vincularlo a proceso.

El delito se deriva del uso de un helicóptero que supuestamente Duarte utilizó para huir de la entidad cuando era investigado por la Procuraduría General de la república (PGR).

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no pudo acreditar si Duarte tenía la calidad de servidor público, elemento que resultaba necesario para que se cumpliera con la calidad específica del delito en comento. Posteriormente, tras no haber sido acreditado, la Fiscalía determinó no vinculación a proceso.

En acato a la sentencia emitida desde hace más de una semana por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Júpiter López Ruiz, juez de control del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, resolvió dejar sin efectos del auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada luego de una audiencia celebrada este jueves.

Asimismo, el juez señaló que tampoco se acreditaba que se cumpliera con las exigencias de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada con los argumentos hechos valer por la Representación Social, por lo que dejó en libertad a Javier Duarte de Ochoa.

Sin embargo, el ex gobernador de Veracruz continuará en prisión debido a otros delitos que aún se le imputan.

