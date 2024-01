Rauw Alejandro se sincera sobre su ruptura con Rosalía

Ciudad de México.- Rauw Alejandro, habló por primera vez a casi medio año de haber confirmado el fin de su romance con Rosalía.

Aunque los artistas anunciaron su compromiso en marzo de 2023, cuatro meses más tarde informaron sobre el fin de su relación amorosa y es hasta ahora que el cantante se pronunció en el canal del popular influencer, Chente Ydrach, sobre la presunta infidelidad que habría cometido durante su noviazgo con la española.

Si ella me defiende o no, no importa, sí salió una noticia diciendo que tú hiciste esto o lo otro, ya te pusieron el estigma, pero ¿qué más quieren que les digamos a ustedes?, les estamos diciendo que todo está cool, que no pasó nada, y que no fue así, pero está bien, crean lo que ustedes quieran creer"

Comentó.

De los más hermosos

De igual manera, el artista explicó que aunque ahora ya no están juntos, su amor con la catalana fue uno de los más hermosos que ha experimentado.

“La gente pudo ver nuestra relación y era una relación muy positiva, no era nada tóxica, era muy linda, y que se dirigiera hacia a otro lado, pues no", enfatizó.

Mutua decisión

Finalmente, Rauw Alejandro confirmó que la decisión de terminar fue mutua y que ambos decidieron seguir adelante con sus vidas y sus carreras por separado, aclaramdo una vez más que no hubo ningún tipo de engaño entre ellos, solo diferencias creativas y personales.

“Para mí fue un poco frustrante por como yo siempre me he proyectado y lo que soy como persona, siempre hay respeto y admiración hacia nosotros dos. Lamentablemente nacimos hombres y ya de por si tienen el estigma de que son unos cab&%$ y no lo juzgo, porque tenemos mala fama”, explicó.

La ruptura de los famosos intérpretes fue una de las más sonadas en el 2023, siendo Rosalía la que hasta este momento ha preferido mantenerse muy reservada sobre tema, pero ya parece estar disfrutando de una nueva historia de amor junto al actor Jeremy Allen White